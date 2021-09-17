Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Подмосковье из-за заморозков

В Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности из-за заморозков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Московской области из-за заморозков. Предупреждение действует до 9:00 17 сентября. При этом в Москве действует зеленый уровень.

В Центральном федеральном округе заморозки также ожидаются в Белгородской, Калужской, Костромской, Рязанской и Ярославской областях. В этих регионах объявлен оранжевый и желтый уровни погодной опасности.

Еще в нескольких регионах Приволжского федерального округа объявлено предупреждение о пожарной опасности, в некоторых — о заморозках. Кроме того, оранжевый и желтый уровни погодной опасности были объявлены в регионах Южного, Уральского, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в начале следующей недели погода в столичном регионе будет дождливой в связи с действием семейства циклонов с запада. В понедельник и вторник, 20 и 21 сентября, жителей Москвы и Московской области ожидает дождь и дневная температура плюс 5-10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 1-6 градусов тепла. Конец недели в столичном регионе будет более холодным, чем обычно, отмечается в сообщении. Температура будет ниже климатической нормы примерно на 3 градуса, ночью 17 и 18 сентября в Подмосковье она может опуститься до отрицательных значений.