Владимир Зеленский создал рабочую группу по минимизации рисков для Украины после запуска "Северного потока — 2" Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу по минимизации рисков для страны после запуска газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

Украинский лидер подписал соответствующее распоряжение в четверг, 16 сентября. В сообщении указано, что трубопровод якобы содержит "прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона".

Члены группы должны будут подготовить предложения по предотвращению и минимизации рисков после запуска трубопровода.

Ранее министр иностранных дел незалежной Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина продолжит "дружественное" давление на партнеров из-за необходимости предоставления гарантий Киеву после введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Глава внешнеполитического ведомства заявил, что партнеры слышат украинскую сторону и ее предложения, однако их решений с их стороны нет. Он отметил, что для Берлина и Вашингтона как партнеров Киева "время действовать по гарантиям" Украине относительно "Северного потока -2", а также "от слов переходить к конкретным делам".