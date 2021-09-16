МИД Украины: Киев собирается продолжить давить на партнеров по гарантиям из-за "Северного потока-2" Фото: REUTERS

Украина продолжит «дружественное» давление на партнеров из-за необходимости предоставления гарантий Киеву после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток - 2». Такое заявление в четверг, 16 сентября, сделал министр иностранных дел незалежной Дмитрий Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что партнеры слышат украинскую сторону и ее предложения, однако их решений с их стороны нет. «Мы будем продолжать давление, дружественное давление на партнеров», - сказал украинский министр, отметив, что для Берлина и Вашингтона как партнеров Киева «время действовать по гарантиям» Украине относительно «Северного потока -2», а также «от слов переходить к конкретным делам».

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вопрос о «Северном потоке - 2», отметил, что Украина всё время что-то клянчит, и необходимо иметь достоинство. Кроме того, он заявил о том, что попытки нападать на газопровод продолжатся. По его мнению, в Евросоюзе кто-то хочет навязать линию агрессивного меньшинства.