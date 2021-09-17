Правительство утвердило выходные и праздники россиян в 2022 году

Утверждены выходные и праздники россиян в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское правительство утвердило выходные и праздничные дни россиян в 2022 году. Об этом сообщил Telegram-канал кабмина.

Новогодние праздники продлятся десять дней — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. В День защитника Отечества россияне будут отдыхать один день — 23 февраля. В честь Международного женского дня граждане отдохнут с 6 по 8 марта. Майские праздники продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

- Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно. Нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта, — говорится в сообщении правительства.

Выходными в следующем году будут также трехдневные периоды 11-13 июня и 4-6 ноября.

Производственный календарь на 2022 год. Фото: Правительство РФ

Ранее россияне назвали главные причины, по которым они чаще всего отпрашиваются с работы. 44% респондентов основной причиной назвали посещение врача. Отмечается, что еще 22% россиян чаще всего берут отгул, чтобы остаться с детьми. Другие 20% отпрашиваются с работы из-за плохого самочувствия. 18% опрошенных рассказали также, что могут отпроситься с работы из-за вызова мастера по дому или из-за ожидания срочной доставки.