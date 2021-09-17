Набиуллина: банки должны избавиться от непрофильных активов

Эльвира Набиуллина заявила, что банки должны избавиться от непрофильных активов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина считает, что банки должны распродать непрофильные и проблемные активы.

В интервью РБК она заявила, что таким образом банки смешивают основную деятельность с инвестиционной. По мнению Набиуллиной, банки должны заниматься инвестиционной деятельностью, "покрывая ее капиталом за счет акционеров, но не за счет вкладчиков".

- На балансе банка могут оказаться такие непрофильные активы. Они появляются в период кризиса, когда заемщики ушли с рынка, оставили банкам залоги, — сказала она.

От кризиса к кризису шлейф непрофильных активов не только тянется, но и растет, а это может создать риски для кредиторов и заемщиков, отметила Набиуллина.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что ипотечный рынок России приближается к пределу роста. Глава Центробанка сообщила, что проанализировала статистику по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня доходов. Как отметила Набиуллина, нужно внимательно следить за тем, чтобы ипотека росла в меру роста доходов россиян и соответствовала их уровню. Председатель ЦБ считает, что рост ипотеки в 2021 году будет выше 20%. По ее словам, в прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса, банки выдали рекордное количество ипотечных кредитов на общую сумму 4,4 триллиона рублей.