Набиуллина предупредила о приближении России к пределу роста ипотеки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ипотечный рынок России приближается к пределу роста, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В интервью РБК глава Центробанка сообщила, что проанализировала статистику по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня доходов. Как отметила Набиуллина, нужно внимательно следить за тем, чтобы ипотека росла в меру роста доходов россиян и соответствовала их уровню.

«По этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки… Ипотека – это кредит на долгие годы, его нужно обслуживать. Должен быть соответствующий уровень доходов семей», – сказала она.

Председатель ЦБ считает, что рост ипотеки в 2021 году будет выше 20%. По ее словам, в прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса, банки выдали рекордное количество ипотечных кредитов на общую сумму 4,4 триллиона рублей.

Как объяснял ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, повышение ключевой ставки ЦБ неизменно приведет к росту процентов по ипотечным кредитам.

Сайт kp.ru писал, что изменилось для ипотечных заемщиков в России с 1 августа 2021.