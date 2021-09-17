Небольшие DDoS-атаки идут на онлайн-голосование в Москве

На онлайн-голосование в Москве идут небольшие DDoS-атаки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов сообщил о небольших DDoS-атаках на онлайн-голосование.

- У нас одновременно идут DDoS-атаки, может быть, не очень огромные, но, тем не менее, фронтальные, — приводит слова Венедиктова РИА Новости.

Из-за небольшой очереди и кибератак время ожидания увеличилось до пяти минут. Однако система "надежна, безопасна" и работает стабильно, отметил Венедиктов.

Ранее начал работу Ситуационный центр Независимого общественного мониторинга. На протяжении всех трех дней выборов Центр будет круглосуточно принимать и обрабатывать сообщения о ходе избирательного процесса во всех регионах страны от наблюдателей. Эксперты НОМ будут давать своевременную и объективную оценку избирательных процедур, при этом "противодействуя распространению недостоверной и зачастую намеренно ложной информации".