В офисе Зеленского допустили, что Киев может вернуть Донбасс военным путем

Советник главы офиса Зеленского допустил, что Киев может вернуть Донбасс военным путем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офисе президента Украины Алексей Арестович допустил, что Киев может вернуть Донбасс военным путем.

- Мы не знаем, как будет деоккупирован (Донбасс), мы готовимся к разным вариантам. Стратегия заключается в политико-дипломатическом пути урегулирования. И вариант "Б" - это не тот, о котором говорил президент, это я формулирую - военный путь, — заявил Арестович в эфире телеканала "1+1".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия фиксирует нарастание напряженности на востоке Украины. Она отметила, что украинские силы обстреливают территорию Донбасса. Захаров предложила посмотреть на статистику на начало сентября, указав на то, что это число "перевалило за семь тысяч". Как заявила представитель МИД РФ, подразделения украинской армии обстреливают территорию региона из разных видов артиллерии, в том числе запрещенной Минскими соглашениями – "речь идет о крупном калибре, сбрасывают мины с беспилотников".