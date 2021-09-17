Владимир Путин назвал бегством вывод войск США из Афганистана Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сравнил с бегством вывод войск Соединенных Штатов Америки и их союзников из Афганистана.

- Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО, — приводит слова главы государства ТАСС.

Сейчас нужно сделать так, чтобы нынешние афганские власти выполняли собственные обещания, заключил российский лидер.

Напомним, Владимир Путин считает, что вывод войск стран Запада из Афганистана был "мягко говоря поспешным". На саммите лидеров ОДКБ глава государства напомнил о возникших после этого угрозах. По мнению российского лидера, обстановка в зоне ответственности ОДКБ сейчас нестабильная и несет новые вызовы для безопасности для стран-участниц организации. В нынешних условиях как никогда востребована сама тесная координация и сплоченность государств - членов ОДКБ, отметил президент РФ.