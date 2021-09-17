Путин: во время пандемии Россия выделила около 3 трлн рублей на поддержку граждан и экономики

Владимир Путин сообщил, что во время пандемии Россия выделила около 3 трлн рублей на поддержку граждан и экономики Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что во время пандемии коронавирусной инфекции РФ выделила около 3 триллионов рублей на поддержку экономики и граждан. Об этом он рассказал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), выступая в онлайн-режиме.

- Россия направила порядка 3 трлн рублей, а это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны, на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде всего, — сказал глава государства.

Путин выразил мнение, что ключевыми инструментами стимулирования экономики станут цифровизация и более экологичные технологии.

Ранее Владимир Путин заявил, что во время острой фазы пандемии коронавирусной инфекции правительство РФ очень неплохо себя показало, которые некоторые вещи можно было сделать лучше. Об этом глава государства заявил на совещании с правительством РФ и руководителями "Единой России". При этом российский лидер подчеркнул важность сохранения макроэкономической стабильности.