Петр Бирюков: в ТиНАО началась реконструкция десятого очистного сооружения

Автор фото: Георгий Иванов

«Реализуется масштабная программа модернизации системы водоотведения округа, в рамках которой ведется обновление очистных сооружений», - отметил Петр Бирюков.

По его словам, специалисты оснащают эти сооружения современным энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации, благодаря которым после реконструкции сточные воды будут проходить полный цикл очистки и ультрафиолетовое обеззараживание.

Как рассказал глава Комплекса городского хозяйства, в Кленовском сейчас строят здание механической очистки сточных вод и создают блок емкостных сооружений глубокой биологической очистки. Очистные планируют запустить в эксплуатацию в 2022 году.

Из системы водоотведения Кленовского исключат устаревшие технологии, которые не могли обеспечить необходимую очистку стока, и выработавшее ресурс оборудование.

«Разработанный проект включает внедрение самых передовых технологий, что позволит обеспечить эффективную очистку сточных вод», - добавил Петр Бирюков.

Также заместитель мэра отметил, что после присоединения к Москве новых территорий и комплексной инвентаризации очистных сооружений, которые перешли на баланс «Мосводоканала»,нашли целый ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки.