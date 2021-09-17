Путин: Россия поддерживает прием Ирана в ШОС

Владимир Путин сообщил, что Россия приветствует начало процедуры приема Ирана в ШОС Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ приветствует начало процедуры приема Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом глава государства заявил на саммите ШОС, в которой он принимает участие формате онлайн.

Россия одобряет сотрудничество ШОС с теми странами, которые стремятся с открытому и равноправному диалогу с организацией, отметил Путин.

- В этом контексте Россия поддерживает вынесенное на утверждение Совета глав государств ШОС решение о начале процедуры приема Исламской Республики Иран в члены Шанхайской организации сотрудничества, — сказал российский лидер.

Кроме того, Россия приветствует предоставление Египту, Катару и Саудовской Аравии статуса партнера по диалогу с организацией.

Ранее на том же саммите Путин сообщил, что во время пандемии коронавирусной инфекции РФ выделила около 3 триллионов рублей на поддержку экономики и граждан. Путин выразил мнение, что ключевыми инструментами стимулирования экономики станут цифровизация и более экологичные технологии.