Владимир Путин проголосует на выборах в Госдуму онлайн Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проголосует на выборах в Государственную думу онлайн.

- Президент будет голосовать на электронном голосовании, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

О дате голосования президента будет объявлено позже, отметил официальный представитель Кремля.

Глава государства, который ранее ушел на самоизоляцию, чувствует себя хорошо, отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Владимир Путин обратился к гражданам страны, призвав россиян проголосовать любым удобным способом. Глава государства отметил, что рассчитывает на "ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию" всех жителей нашей страны. Он также подчеркнул, что "высший смысл выборов – это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти".