Путин в преддверии выборов призвал россиян проголосовать любым удобным способом

Президент России Владимир Путин Фото: Кадр видео

В преддверии выборов в Госдуму, которые пройдут в ближайшие дни – 17, 18 и 19 сентября – президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны, призвав россиян проголосовать любым удобным способом.

«Дорогие друзья! Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября, прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надёжность», - сказал глава государства в своем обращении к россиянам, полный текст которого опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что рассчитывает на «ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию» всех жителей нашей страны. Он также подчеркнул, что «высший смысл выборов – это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти». По его ловам, стране «нужен сильный и авторитетный парламент», чтобы депутаты новой Думы действовали в интересах России и народа, работали для людей, «на благо и во имя нашей любимой Родины».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне глава Центризбиркома России Элла Памфилова призвала членов избирательных комиссий «гнать подальше мерзавцев», желающих оказать на них давление в ходе выборов, отметив, что членам избиркомов будут оказывать психологическую поддержку.

Кроме того, она сообщила, что на выборах в Госдуму будут присутствовать почти 250 международных наблюдателей из 55 стран.

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