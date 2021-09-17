Более 500 тысяч москвичей приняли участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

Около полумиллиона москвичей приняли участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 500 тысяч жителей Москвы приняли участие в онлайн-голосования на выборах в Государственную думу. Об этом гласят данные на информационных экранах в Общественном штабе по наблюдению за голосованием.

Как передает ТАСС, с 08:00 по московскому времени в столице проголосовали 502 459 человек.

Всего в Москве зарегистрировано на онлайн-голосование более двух миллионов человек. На сайте mos.ru указано, что все, кто проголосовал дистанционно, могут получить призы. Среди призов — однокомнатные квартиры в Москве и до 100 тысяч призовых баллов, которые можно потратить в кафе и ресторанах, а также при покупке различных товаров.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. Для этого в пятницу, 17 сентября 2021, он посетил участок, который открыли на территории 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. Министр обороны также выразил надежду, что "все придут и проголосуют", так как жизнь россиян зависит от законов, которые принимают в Госдуме.