Замгоссекретаря США Виктория Нуланд планирует посетить Россию этой осенью

Дата визита Нуланд в Москву пока не уточняется Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может посетить Россию этой осенью. Возможность переговоров прорабатывают Москва и Вашингтон. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в США.

Дата визита Нуланд в Москву пока не уточняется. Официального подтверждения о планируемой встрече пока не поступало.

"Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно. До конкретики по собеседникам пока дело не дошло", - сообщает источник.

Предполагается, что заместитель госсекретаря США встретится с заместителями министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым и Андреем Руденко. Не исключается и встреча с замглавы администрации президента Дмитрием Козаком.

Ранее Нуланд занималась политическим кризисом Украины, поэтому именно Украина может стать главной темой на встречах в Москве.

Ранее в Женеве состоялась встреча Владимира Путина и Джо Байдена, где лидеры двух стран обсудили нерешенные вопросы двусторонних отношений, проблематику экономического сотрудничества, климат и Арктику.