Привитым "Спутником V" разрешен въезд в Эстонию без тестов и карантина

После вакцинации "Спутником V" можно въезжать в Эстонию без тестов и карантина Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Россияне, привитые вакциной "Спутник V", могут прибывать в Эстонию без изоляции и тестирования на коронавирус, рассказали ТАСС в департаменте здоровья правительства Эстонии.

"Здоровый человек, въезжающий в Эстонию из стран с ограничениями на выезд, может быть освобожден от тестирования и изоляции в течение одного года после завершения вакцинации, если он полностью вакцинирован и после вакцинации достиг полной иммунной защиты", - подчеркнул представитель ведомства Имре Каас.

Он уточнил, что Эстония признает все вакцины, которые разрешили в стране происхождения гостя государства.

Каас уточнил, что привитым "Спутником V" можно посещать все мероприятия, где требуется справка о вакцинации, но это не дает им права на получение сертификата о вакцинации Евросоюза.

Как ранее писал сайт kp.ru, Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщил заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса.