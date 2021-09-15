ВОЗ приостановила одобрение вакцины «Спутник V» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщил заместитель Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса.

В разговоре с журналистами он объяснил, что во время инспекции одной из площадок, производящих препарат, не было подтверждено, что это предприятие «согласно с применением надлежащих практик производства» (Good manufacturing practice, GMP). По его словам, для продолжения процесса одобрения необходимо провести новую инспекцию этой фабрики.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе ВОЗ сообщила, что ожидает, когда Россия представит полный пакет документов по вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V», после чего даст соответствующую оценку.

Ранее помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао сообщила, что российская вакцина «Спутник V» будет одобрена организацией, вероятнее всего, к середине сентября 2021 года.