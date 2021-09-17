ЦИК сообщил об "очень высокой" явке на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

В ЦИК рассказали об "очень высокой" явке на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил об "очень высокой" явке на онлайн-голосовании на выборах в Государственную думу.

- Явка очень высокая, в шести субъектах явка уже ушла за 30% от записавшихся на голосование, — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Булаева, к концу первого дня выборов явка может составить 75-80 процентов.

Напомним, более 500 тысяч жителей Москвы приняли участие в онлайн-голосования на выборах в Государственную думу. Об этом гласят данные на информационных экранах в Общественном штабе по наблюдению за голосованием. С 08:00 по московскому времени в столице проголосовали 502 459 человек. Всего в Москве зарегистрировано на онлайн-голосование более двух миллионов человек. На сайте mos.ru указано, что все, кто проголосовал дистанционно, могут получить призы. Среди призов — однокомнатные квартиры в Москве и до 100 тысяч призовых баллов, которые можно потратить в кафе и ресторанах, а также при покупке различных товаров.