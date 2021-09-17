Памфилова поднимет проблему нахождения участков в школах во время трехдневного голосования

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о проблеме нахождения участков в школах во время трехдневного голосования на выборах. Она отметила, что будет в дальнейшем поднимать этот вопрос, чтобы найти пути его решения.

"После выборов намерена поднять проблему нахождения участков в школах во время трехдневного голосования", - заявила Памфилова.

При этом, по ее словам, сам формат трехдневного голосования скорее всего приживется в России.

Голосование на выборах в России проходит в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Помимо выборов в Госдуму, в 12 регионах России также выбирают глав субъектов, а в 39 регионах — депутатов законодательных органов государственной власти.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Центризбиркома России Элла Памфилова призвала членов избирательных комиссий "гнать подальше мерзавцев", желающих оказать на них давление в ходе проведения выборов.