В Орске двухлетняя девочка чуть не погибла на детской площадке

Ребенок чуть не погиб в игровой зоне торгового центра Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Вечером 16 сентября в городе Орск в торговом центре на улице Ленинского Комсомола чуть не произошла трагедия – двухлетняя девочка получила серьезные травмы на детской площадке, пока ее родители находились на территории фудкорта.

Инцидент произошел около 18:00 на игровой площадке на территории торгового центра. Как сообщали следователи, малышка находилась там без присмотра родителей.

- В медицинское учреждение поступила девочка 2019 года рождения. Врачи поставили ей диагноз – асфиксия (удушение), - сообщили в СУ СКР по Оренбургской области.

Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, она находится под наблюдением врачей. По словам медиков, ребенок находится в сознании, ее состояние стабилизировалось, пишет сайт 56orb.

В настоящее время следователи начали проверку по факту произошедшего в торговом центре. Правоохранители будут устанавливать все обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение.