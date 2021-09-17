Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие во всероссийских выборах в Государственную Думу. Он воспользовался возможностью голосования "на дому".

Днем 17 сентября в Патриаршую и Синодальную резиденцию в Даниловом монастыре в Москве прибыли председатель и секретарь Участковой избирательной комиссии № 1754. Патриарх передал им заявление о голосовании и предъявил паспорт, сообщает пресс-служба РПЦ. После этого предстоятель РПЦ поставил знак напротив выбранного решения и опустил бюллетень в ящик для голосования.

Как ранее писал сайт kp.ru, голосование на выборах в России проходит в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Помимо выборов в Госдуму, в 12 регионах России также выбирают глав субъектов, а в 39 регионах — депутатов законодательных органов государственной власти.

Отдать свой голос на выборах успели многие российские политики и общественные деятели. Президент страны Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, проголосует онлайн.