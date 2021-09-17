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Политика17 сентября 2021 13:39

Памфилова допустила, что трехдневное голосование сохранится

Председатель ЦИК считает, что для этого необходимо снизить нагрузку на систему образования
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Элла Памфилова уверена, что практика трехдневного голосования приживется в России

Элла Памфилова уверена, что практика трехдневного голосования приживется в России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Практика трехдневного голосования может сохраниться в России, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в информационном центре.

"По всем соцопросам, все, кто принимал участие, очень положительно оценили трехдневное голосование, - скорее всего, оно приживется", - отметила Памфилова.

По ее словам, для этого следует решить, как снизить нагрузку на систему образования, так как почти половина избирательных участков находится в учебных заведениях, а значительную часть членов избиркомов составляют педагоги.

Как ранее писал сайт kp.ru, Памфилова призвала членов избирательных комиссий "гнать подальше мерзавцев", желающих оказать на них давление в ходе проведения выборов, которые запланированы на эту неделю, отметив, что членам избиркомов будут оказывать психологическую поддержку. Председатель ЦИК отметила, что ожидает много провокаций.