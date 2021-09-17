Памфилова: мы будем давать бой провокаторам на выборах

Элла Памфилова заявила, что система будет давать бой провокаторам на выборах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что система будет давать бой провокаторам на выборах.

По ее словам, провокаторы будут пытаться выбить из ритма работы членов региональных избирательных комиссий. Кроме того, Памфилова поблагодарила всех наблюдателей, "которые добросовестно придут".

- Самые радикальные, самые оппозиционные. Если они найдут какие-то нарушения, мы им только спасибо скажем. Ну а провокаторам тоже будем бой давать, — заявила глава ЦИК.

Ранее Элла Памфилова призвала членов избирательных комиссий "гнать подальше мерзавцев", желающих оказать на них давление в ходе проведения выборов, которые запланированы на эту неделю, отметив, что членам избиркомов будут оказывать психологическую поддержку. Памфилова также предупредила, что в целом на предстоящих выборах будет много провокаций, однако, по ее словам, выделены большие средства.