DDoS-атаки на онлайн-голосование были осуществлены с IP-адресов из США, Германии и Украины

С IP-адресов из США, Германии и Украины были осуществлены DDoS-атаки на онлайн-голосование Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о DDoS-атаках на систему онлайн-голосования на выборах в Государственную думу с IP-адресов из Соединенных Штатов Америки, Германии и Украины.

- DDOS-атаки на инфраструктуру электронного голосования в пятницу утром осуществлялись с IP-адресов из США, Германии и Украины, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Также в ситуационном центре Общественной палаты (ОП) России сообщили о DDoS-атаках из Нидерландов, Дании, Южной Кореи и Канады.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов сообщил о небольших DDoS-атаках на онлайн-голосование. Из-за небольшой очереди и кибератак время ожидания увеличилось до пяти минут. Однако система "надежна, безопасна" и работает стабильно, отметил Венедиктов.