На саммите ШОС подписан документ, предполагающий начало приема Ирана в организацию

ШОС была основана в 2001 году как преемница "Шанхайской пятерки" Фото: Сергей БАЛАНОВ

Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали документ о сотрудничестве, который предполагает начало процесса приема Ирана в организацию. Об этом, как пишет ТАСС, было объявлено в ходе саммита в Душанбе, который проходит в пятницу, 17 сентября.

"О начале процедуры приема Исламской республики Иран в члены ШОС", - объявили название подписанного документа.

ШОС была основана в 2001 году как преемница "Шанхайской пятерки". Организация пыталась выступать платформой для урегулирования пограничных споров после распада Советского Союза, а позже приняла более широкую повестку, сосредоточенную на безопасности, экономическом развитии и гуманитарной помощи. Изначально в ШОС входили шесть государств - Казахстан, Киргизия, Китай. Россия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин сообщил, что РФ приветствует начало процедуры приема Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).