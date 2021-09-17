Путин: если не помочь Афганистану, его власти могут начать торговать наркотиками и оружием

Президент России отметил, что новые власти Кабула заявили о намерении бороться с наркоторговлей Фото: REUTERS

Отсутствие средств в казне Афганистана может подтолкнуть новые власти страны к торговле наркотиками и оружием, заявил российский лидер Владимир Путин на совместной встрече лидеров ОДКБ и ШОС.

В связи с этим он подержал созыва донорской конференции под эгидой ООН, на которой планируется обсудить возможные меры поддержки.

Вместе с тем президент России отметил, что новые власти Кабула заявили о намерении бороться с наркоторговлей и вспомнил, что ранее им это неплохо удавалось.

"В прежние времена с наркотрафиком они боролись, надо это признать, вполне успешно", - уточнил Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин заявил, что выход США и их союзников из Афганистана привел к новому кризису. Президент уточнил, что пока неизвестно, как это повлияет на безопасность в регионе и в мире в целом.