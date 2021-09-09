Путин: Выход США из Афганистана привел к новому кризису

Владимир Путин подчеркнул, что действия США привели к новому витку кризиса Фото: REUTERS

Выход США и их союзников из Афганистана привел к новому кризису, заявил на онлайн-саммите БРИКС в четверг, 9 сентября, российский лидер Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

Президент уточнил, что пока неизвестно, как это повлияет на безопасность в регионе и в мире в целом.

По словам, главы государства, это не далеко единственное действие американцев, провоцирующее новый виток кризиса.

"Я не раз заявлял о том, что новый виток кризиса в Афганистане вызван безответственными попытками установить там иностранные ценности извне и построить там так называемые демократические структуры с помощью моделей и методов социального и политического строительства, которые игнорируют исторические особенности, а также традиции, которым следовали люди", - заявил Путин.

Как писал сайт kp.ru, Вооруженные силы Соединенных Штатов покинули Афганистан, а официальный представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи заявил об окончании операции по эвакуации людей из Кабула.

После этого радикальное движение "Талибан"* (запрещено в России) захватило власть в стране, а представитель талибов* Забиулла Муджахид заявил, что Соединенные Штаты потерпели поражение в Афганистане. По словам боевика, после ухода Вашингтона из страны Афганистан обрел независимость.

*Запрещенная в России террористическая организация