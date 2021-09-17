Миллер заявил, что России хватит запасов газа более чем на 100 лет

Запасы газа в России являются самыми крупными в мире Фото: REUTERS

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер дал прогноз, на сколько лет хватит запасов газа в России. Об этом он рассказал на годовом общем собрании Международного делового конгресса.

"Запасы газа в России, запасы газа "Газпрома" являются самыми крупными в мире. И мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет", - заявил Миллер.

По его словам, некоторые месторождения будут работать даже дольше. В основном это касается точек добычи газа в труднодоступных местах - на Ямале и в Восточной Сибири, пишет ТАСС. Перспективы поставок трубопроводного газа Миллер в связи с этим оценивает как очень большие.

Как ранее писал сайт kp.ru, цены на газ в Европе, скорее всего, продолжат бить рекорды, спрогнозировал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. По его словам, это связано с крупным отставанием закачки газа в европейские хранилища, которое достигло 22,9 млрд кубометров.