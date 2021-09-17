Трамп усомнился, что Байден сам управляет США

Экс-президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп усомнился в самостоятельности действующего главы государства Джо Байдена. По его мнению, вместо президента страной могут управлять другие люди.

"Это могут быть сотрудники [аппарата] Байдена. Это может быть Обама или его люди. Возможно, и то и другое вместе", - заявил Трамп в интервью изданию The Federalist.

В качестве иллюстрации своих слов экс-президент напомнил о нескольких случаях, когда во время выступления Байдена ему выключали микрофон. Это происходило, когда кто-то задавал президенту вопрос и он начинал на него отвечать.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дональд Трамп не упускает возможности раскритиковать Джо Байдена. Накануне он заявил, что к следующим президентским выборам в Соединенных Штатах страна будет развалена из-за того, как ей управляет действующий лидер.