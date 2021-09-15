Элла Памфилова рассказала о готовящихся фейках на выборах в Госдуму

Совсем скоро начнется голосование на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва Фото: REUTERS

На Западе довольно давно идет «целенаправленная работа» по дискредитации предстоящих выборов депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, отвечая на вопрос журналистов, ожидаются ли фейки по поводу выборов с 17 по 19 сентября.

«Что их ожидать? Жди не жди, они каждый день сваливаются на нашу голову», - сказала глава Центризбиркома в интервью «Российской газете».

Элла Памфилова сообщила, что «целенаправленная работа по дискредитации выборов идет довольно давно, и она хорошо организована, хорошо оплачивается западными «партнерами». Как отметила председатель ЦИК, сейчас эта работа «уже не такая грубая, как раньше, но не менее лживая и лицемерная».

«При этом размах небывалый, вся наша «свежая» эмиграция на подхвате, каждый день «трудятся» на этой «плодоносящей» ниве. Мы каждый день отбиваем разного рода нападки, нам не привыкать», - добавила она.

Памфилова выразила уверенность в том, что «наши люди во всем сами разберутся, без лицемерных подсказок извне».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее она сообщила, что на выборах в Госдуму будут присутствовать почти 250 международных наблюдателей из 55 стран.

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