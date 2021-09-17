В России появится система для выявления запрещенной информации в интернете

В основу системы будет положен поисковый робот Фото: Shutterstock

В России будет разработана система по распознаванию признаков пропаганды, экстремизма и терроризма в интернете. Разработкой проекта "Мониторинг интернет-ресурсов" займется компания "Вектор Икс".

Отмечается, что стоимость первого этапа работ по проекту составит 57,8 миллиона рублей. В основу системы будет положен поисковый робот, который обнаруживает и собирает новые медиаматериалы в открытом русскоязычном медиапространстве. После этого материалы будут передаваться нейросети, которая их проанализирует и вынесет решение - нет ли в текстах пропаганды экстремизма, терроризма, наркотиков и призывов к суициду.

Предполагается, что первый этап работы над проектом будет завершен уже к концу 2021 года, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, верховный комиссар ООН Мишель Бачелет призвала наложить мораторий на использование некоторых технологий на базе искусственного интеллекта.