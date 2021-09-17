Памфилова заявила о недопустимости очередей на избирательных участках

Председатель ЦИК Элла Памфилова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова раскритиковала ситуацию с очередями на выборах. Такая ситуация наблюдалась 17 сентября в нескольких регионах.

"С утра мы увидели, что, к сожалению, на некоторых участках были очереди, не очень соблюдалась санитарная дистанция. Мы быстро среагировали, но это недопустимо", - заявила Памфилова в информационном центре Центризбиркома.

Она призвала коллег из избирательных комиссий внимательно отслеживать ситуацию и в случае, если образуется очередь на участке, принимать дополнительные меры.

"Прошу не допускать такого больше", - обратилась Памфилова к членам избиркомов.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о проблеме нахождения участков в школах во время трехдневного голосования на выборах. Она отметила, что будет в дальнейшем поднимать этот вопрос, чтобы найти пути его решения.