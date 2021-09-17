Власти Таиланда перенесли дату открытия Бангкока для туристов на 15 октября 2021 года

Некоторые курорты Таиланда можно будет посетить с 1 октября 2021 года Фото: Shutterstock

Власти Таиланда приняли решение перенести дату открытия Бангкока для иностранных туристов с прививкой. Ранее планировалось, что вакцинированные иностранцы смогут посещать столицу страны уже с 1 октября. Теперь из-за низких темпов вакцинации в Бангкоке дата сдвинулась на 15 октября 2021 года, сообщает газета Кhaosod.

Предполагается, что к середине октября будет привито 70% населения столицы королевства. Этого достаточно для того, чтобы открыть Бангкок для туристов не по частям, а сразу целиком.

Доступными с 1 октября для вакцинированных "Спутником V" россиян будут такие тайские курорты, как Пхукет, Самуи и Паттайя. Прилететь в страну на отдых можно будет без прохождения обязательного карантина.

Ранее сайт kp.ru писал, какие документы должен иметь при себе путешественник, который собирается отдохнуть в Таиланде.