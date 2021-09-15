Таиланд откроет для туристов Бангкок и Паттайю: медстраховка обязательная, а ПЦР придется сдать несколько раз

С октября вакцинированные “Спутником V” туристы смогут без карантина прилетать не только на Пхукет и Самуи, но и на другие курорты Таиланда. Фото: Shutterstock

С октября вакцинированные “Спутником V” туристы смогут без карантина прилетать не только на Пхукет и Самуи, но и на другие курорты Таиланда. Рассказываем, нужно знать о ПЦР-тестах и перелете

Чем холоднее на улице, тем больше хочется в теплые страны. И новости из Таиланда греют. С 1 октября любимая российскими отпускниками страна Юго-Восточной Азии откроет для туристов Бангкок, Паттайю (самый массовый морской курорт), а также Чианг Май и Хуа Хин, сообщили kp.ru в Туристическом управлении Таиланда.

КАКИЕ КУРОРТЫ ТАИЛАНДА УЖЕ ОТКРЫТЫ

Напомним: ранее Таиланд в качестве эксперимента разрешил вакцинированным иностранным путешественникам без карантина отдыхать на островах Пхукет, Самуи, Пханган и Тао. Воспользоваться программами «Песочница Пхукета», «Песочница Пхукета 7+7» (это когда после недели отдыха на Пхукете можно отправиться в провинции Сураттхани – на курорты Самуи, Пханган и Тао, Краби - острова Пхи Пхи, Нгай и пляжи полуострова Рейли или Пханг-нга - курорт хао Лак и острова Яо) и «Самуи плюс» могут и россияне. В королевстве с 1 сентября официально признана вакцина “Спутник V”.

Уже 27 тысяч гостей из разных стран успели отдохнуть на открытых островах, радуются в Туристическом управлении Таиланда.

КУДА МОЖНО БУДЕТ ПРИЛЕТЕТЬ БЕЗ КАРАНТИНА С 1 ОКТЯБРЯ

Однако на остальной территории страны сохраняется обязательный карантин для всех прибывающих из-за границы. Две недели в специально предназначенном отеле за счет туриста. Понятно, что на такой вариант мало кто согласен.

С 1 октября с сертифкатом о вакцинации можно будет прилетать также в Бангкок и на курорты Паттайя, Чианг Май и Хуа Хин.

Посол королевства Таиланд в РФ Сасиват Вонгсинсават надеется, что до конца года к нему на родину слетают 100 тысяч россиян. До пандемии тайские каникулы устраивали себе 1,5 миллиона наших соотечественников в год. Но сейчас и сто тысяч выглядят очень оптимистичным прогнозом.

Почему?

Во-первых, добраться в Таиланд сложно. Прямое авиасообщение между нашими странами до сих пор не восстановлено. Нет даже грузопассжирских рейсов. Долететь реально только со стыковками – через Дубай, Абу-Даби, Доху, Стамбул, Хельсинки. Билеты из Москвы в Бангкок на октябрь стоят от 35 – 40 тысяч рублей, на Пхукет порядка 50 тысяч.

Во-вторых, даже без карантина формальностей и лишних “ковидных” расходов все равно много.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ И АНАЛИЗЫ НУЖНЫ ДЛЯ ВЪЕЗДА В ТАИЛАНД

- сертификат о вакцинации, после второй дозы должно пройти минимум 14 дней. Власти Таиланда одобрили именно “Спутник”, если делали прививку другими российскими вакцинами – увы, они не подходят.

- разрешение на въезд по посольства Таиланда. Заявление подается онлайн. Его рассматривают 3 рабочих дня, после одобрения нужно купить билет на самолет и забронировать отель, причем из списка одобренных. Информацию о бронированиях и их оплате добавить в заявление. Заявление со всей этой информацией рассмотрят за 3 рабочих дня, готовое разрешение надо распечатать.

- ПЦР-тестов придется сдать несколько: один за 72 часа до вылета, второй по прибытию (до получения результов надо находиться на территории отеля), третий на 6 – 7 дней отдыха, четвертый на 10 – 14 день. Все анализы платные.

- медстраховка минимум на 100 тысяч долларов, покрывающая лечение коронавируса. Обратите внимание именно на сумму, самые дешевые полисы, которые предлагают наши страховщики, - с покрытием 30 – 50 тысяч долларов.

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