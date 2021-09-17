В Австрии не пустили на самолет омбудсмена, летевшего наблюдателем на выборы в Россию

Голосование будет проходить с 17 по 19 сентября. Фото: Денис Дмитриев/ТАСС

Генеральный секретарь Европейского института омбудсменов Йозеф Зигель не смог приехать в Россию, где должен был присутствовать на выборах депутатов Госдумы в качестве эксперта. В Австрии он был задержан пограничной службой и не получил разрешения на выезд, пишет ТАСС.

Как сообщил председатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, австрийские пограничники не позволили Зигелю пройти контроль в аэропорту Вены, так как результаты его ПЦР-теста якобы еще не поступили в базу погранслужбы.

"Вопиющий случай государственной цензуры под предлогом санитарных ограничений", - прокомментировал ситуацию Григорьев.

По мнению общественника, этот случай демонстрирует не только вмешательство в выборы, но и вмешательство в общественный контроль.

Как ранее писал сайт kp.ru, на избирательных участках страны работают 105 тысяч наблюдателей от "Единой России". Это почти половина от общего числа наблюдателей, представленных политическими партиями.