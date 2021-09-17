Медведев заявил, что Украина могла развивать отношения с ЕС и без госпереворота в 2014 году

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Фото: Александр ГЛУЗ

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал интервью немецкой телекомпании Deutsche Welle. В разговоре с журналистом он затронул тему сближения Украины и Евросоюза. По мнению Медведева, развитие отношений между сторонами могло бы быть не менее успешным и без государственного переворота 2014 года.

"Украинцы могли вполне развивать свои отношения с Европейским союзом, мы никогда против этого не возражали. Мне кажется, что Украина просто стала жертвой примитивно понимаемой линии на проведение быстрых демократических преобразований при использовании технологий цветной революции", - приводит слова Медведева ТАСС.

Он также напомнил, что на тот момент рейтинги президента Виктора Януковича были довольно низкими и на грядущих выборах он, скорее всего, проиграл бы. Медведев предполагает, что если бы на его место пришел прозападный руководитель, документы о сближении Украины с Евросоюзом и так были бы подписаны.

Россия в любом случае не возражает против отношений Киева и ЕС, подчеркнул Медведев. Но если бы история пошла по другому пути, отношения Москвы с США и Евросоюзом могли быть лучше, считает зампред Совбеза РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Эстонии Керсти Кальюлайд сделала неутешительное для Украины заявление: по ее мнению Киев все также далек от вступления в Евросоюз, как и пять лет назад.