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В мире17 сентября 2021 22:42

Пентагон признал ошибочным авиудар по Кабулу, при котором погибли 10 человек

Министерство обороны США изучает вопрос компенсации родственникам погибших
Абдулла ШАКИРОВ
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Пентагон признал ошибочным авиудар по Кабулу, при котором погибли 10 человек

Пентагон признал ошибочным авиудар по Кабулу, при котором погибли 10 человек

Фото: REUTERS

Атака ударного беспилотника Соединенных Штатов по Кабулу в конце августа 2021, когда погибли 10 гражданских, была ошибкой, заявил во время выступления на брифинге глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

Как отметил генерал, маловероятно, что в результате удара были ликвидированы боевики группировки «Исламской государство»*. По словам Маккензи, Пентагон признает вооруженную атаку американских беспилотников «трагической ошибкой». Он добавил, что Министерство обороны США изучает вопрос компенсации родственникам погибших в результате инцидента.

Как писал сайт kp.ru, в конце августа 2021 США нанесли удар по Кабулу, объяснив его ликвидацией боевика, планировавшего атаку на аэропорт афганской столицы. Американцы ошиблись при выборе цели и атаковали автомобиль, в результате чего погибла семья из 10 человек, семь из которых были детьми.

*Запрещенная в России террористическая организация