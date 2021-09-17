Зарубежные эксперты дали высокую оценку российским выборам депутатов в Госдуму Фото: Олег ЗОЛОТО

В России с пятницы, 17 сентября стартовали выборы в депутатов в Государственную думу страны. Впервые за всю свою историю они будут проходить три дня подряд, до 19 сентября включительно.

Гражданам предстоит выбрать 450 депутатов нижней палаты парламента, а также высших должностных лиц в ряде субъектов страны. Несмотря на масштабную информационную кампанию по дискредитации выборного процесса в РФ, российские и зарубежные эксперты отмечают высокий уровень организации голосования.

- В России к выборам, на мой взгляд, уровень подготовки можно оценить как достойный, хорошая организация. Принимаются меры, которые позволяют увидеть реальное положение дел в том, что касается развития технологий и технологических средств, - рассказал генсек Экономического и Соцсовета Греции Апостолос Ксирафис, слова которого приводит РАПСИ.

В свою очередь гендиректор Центра геостратегических исследований (Сербия) Драгана Трифкович, у которой большой опыт наблюдения за проведением выборов в Европе, Азии, Африке, считает, что российская сторона показывает свою открытость. Это связано с приглашением РФ в предвыборный период иностранных наблюдателей и различных политологов.

Ранее эксперты Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) не выявили серьезных нарушений в первый день голосования на выборах в Госдуму РФ. В частности, большинство сообщений о якобы нарушениях не подтвердилось. В первый день выборов в НОМ поступали в основном информационные сигналы. Как правило, наблюдатели находили мелкие недочеты вроде случайной выдачи бюллетеней для участия в местных выборах избирателям, которые голосуют по открепительным удостоверениям или по системе "Мобильный избиратель".