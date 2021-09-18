Советник Госдепа Хохштейн призвал Украину не зацикливаться на "Северном потоке - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента Амос Хохштайн призвал власти Украины не зацикливаться на вопросах о газопроводе "Северный поток - 2".

В частности, он посоветовал не акцентировать внимание и на транзите российского газа. Вместо этого, по мнению Хохштайна, Киеву следует смотреть в будущее и заниматься интегрированием в европейскую энергетическую систему. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию "Новое время".

- Давайте смотреть не узко на "Северный поток - 2" ... Давайте смотреть на наше будущее ... Украина изолирована от современных энергетических систем мира и энергетической экономики только потому, что кто-то не понял, что пора модернизироваться, - сказал представитель Госдепа.

Как ранее писал сайт kp.ru, 10 сентября завершилось строительство газопровода "Северный поток - 2". Эксперты не исключают, что первые поставки газа в Европу по трубопроводу могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне 2021 года.