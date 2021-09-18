Китай обвинил США в создании рисков в области мировой безопасности

Китай обвинил Соединенные Штаты в создании рисков в области мировой безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И заявил, что Соединенные Штаты Америки постоянно создают риски в области мировой безопасности.

Он рассказал, что в пятницу, 17 сентября, через Тайваньский пролив прошел ракетный эсминец USS Barry, китайская армия организовала сопровождение американского корабля.

- США постоянно совершают подобные провокационные действия, это в полной мере демонстрирует, что Соединенные Штаты являются нарушителем мира и стабильности в Тайваньском проливе, создающим риски в области безопасности, — заявил Ши И.

Он добавил, что китайская армия готова и дальше защищать независимость страны, а также стабильность региона.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что новое партнерство США с Великобританией и Австралией в Индо-Тихоокеанском регионе не направлено против Китая, Вашингтон готов "к жесткой конкуренции", но не стремится к конфликту с Пекином. По ее словам, партнерство AUUKUS, "о котором было объявлено, не нацелено на какую-либо страну", оно "сосредоточено на защите стратегических интересов США" и сохранении стабильности в регионе.