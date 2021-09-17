Белый дом: США готовы к жесткой конкуренции с Китаем, но конфликта не хотят

Новое партнерство США с Великобританией и Австралией в Индо-Тихоокеанском регионе не направлено против Китая, Вашингтон готов «к жесткой конкуренции», но не стремится к конфликту с Пекином. Об этом заявила журналистам на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, партнерство AUUKUS, «о котором было объявлено, не нацелено на какую-либо страну», оно «сосредоточено на защите стратегических интересов США» и сохранении стабильности в регионе.

«Что касается Китая, мы готовы к жесткой конкуренции с КНР, мы не стремимся к конфликту», - добавила Псаки.