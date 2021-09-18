Минкульт отказался выдавать прокатное удостоверение "Искушению" Пола Верховена

Министерство культуры России отказалось выдавать прокатное удостоверение "Искушению" Пола Верховена Фото: REUTERS

Министерство культуры России отказалось выдавать прокатное удостоверение на художественный фильм "Искушение" американского режиссера Пола Верховена.

Согласно приказу, опубликованному на официальном сайте ведомства, компании-прокатчику Capella Film отказано в выдаче прокатного удостоверения, ссылаясь на Правила выдачи прокатных удостоверений.

Фильм должен был выйти в российский прокат 7 октября.

"Искушение" рассказывает о католической монахине времен эпохи Возрождения, терзаемой эротическими видениями. Главная героиня влюбляется в новую послушницу. Об их запретном романе узнают за пределами церкви. Кинолента основана на романе Джудит Браун "Нескромные поступки: жизнь лесбиянки в Италии эпохи Возрождения".

В начале апреля 2021 года появилась информация, что Министерство культуры России реформирует регламент получения прокатных удостоверений на фильмы в стране. Ведомство собирается полностью "оцифровать" данную государственную услугу. В министерстве собираются добиться того, чтобы заявители смогли передавать весь пакет документов в электронном виде, в том числе обязательный экземпляр фильма, Разрешение на прокат картины тоже будет полностью цифровым. На сегодняшний день подобная система уже используется в ФМС и Росреестре, но с реформой Минкультуры придется внести изменения в целый ряд федеральных законов, что потребует времени, поэтому участников рынка просят запастись терпением.