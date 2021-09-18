Ресурсы ЦИК трижды атаковали хакеры из-за рубежа в первый день выборов в Госдуму

Попытки сорвать первый день электронного голосования в России с треском провались Фото: Михаил ФРОЛОВ

На ресурсы ЦИК совершены три хакерские атаки в первый день голосования на выборах в Госдуму, заявил на брифинге в субботу, 18 сентября 2021, глава Федерального центра информатизации при Центризбиркоме России Александр Сокольчук.

По его словам, нападения через интернет были целенаправленными.

"Я не буду страны называть, потому что это вопрос спорный, на территории какой страны находились", - уточнил Сокольчук, говоря про IP-адреса ресурсов, с которых атаковали ЦИК.

Как ранее писал сайт kp.ru, попытки сорвать первый день электронного голосования в России с треском провались. Эшелонированные электронные системы безопасности успешно отразили потуги тех, кто пытался повлиять из-за границы на качество функционирования сервисов дистанционного электронного голосования.

В общей сложности в первый день голосования Россия отразила 329 DDoS-атак. Наибольшее их количество направляли из США.

Об угрозе российским выборам из Соединенных Штатов также рассказал журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.