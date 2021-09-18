"Фобос": в Москве за неделю выпадет половина месячной нормы осадков

В Москве ожидается дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москву ожидает очень дождливая неделя. Как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, с 20 по 26 сентября в столице ожидается выпадение больше половины месячной нормы осадков.

При этом будет довольно прохладно. По прогнозу синоптиков, в эти дни температура не превысит +7 градусов.

Как ранее писал сайт kp.ru, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что на большей части территории России погода в октябре будет соответствовать климатической норме.

Напомним, в воскресенье, 19 сентября, в Москве ночью +3...+5 градусов, днем +9...+11, пасмурно и очень ветрено, с порывами до 17 м/с. Местами пройдут небольшие дожди. В последующие дни температура будет ниже климатической нормы. В понедельник, 20 сентября, ожидаются сильные ливни, причем круглые сутки. Ночная температура +1...+6 градусов, днем всего +5...+7, и сильный ветер с порывами до 20 м/с.