Владимир Путин поздравил с юбилеем Анну Нетребко

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Анне Нетребко Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму известной российской оперной певице Анне Нетребко, которая 18 сентября празднует 50-летие. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

"Ваша яркая индивидуальность и потрясающая артистичность, редкий по красоте и звучанию голос, вдохновенное творчество покоряют не только самую взыскательную публику, но и восхищают миллионы людей из разных стран", - подчеркнул президент.

Он отметил, что страна гордится народной артисткой как представительницей отечественной вокальной школы, оперные шедевры которой признали во всем мире.

Путин также назвал Нетребко открытым, обаятельным, доброжелательным человеком с жизнеутверждающим характером и чёткой гражданской позицией.

Президент пожелал оперной певице здоровья и энергии, радости и новых успехов.

Как ранее писал сайт kp.ru, незадолго до юбилея у Анны Нетребко случилась семейная трагедия – в 87-летнем возрасте умер отец. Оперная прима прервала концерты и прилетела на похороны родителя в родной Краснодар. Траурная церемония состоялась на Славянском кладбище. Глава семейства упокоился рядом с женой, которой не стало в 2002 году.