"Нельзя быть готовым к потере близкого человека": в семье Анны Нетребко произошло горе

Оперная прима убита трагедией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анна Нетребко потрясена семейной трагедией. Умер ее папа Юрий Николаевич. Оперная прима прервала концерты и прилетела на похороны родителя в родной Краснодар.

Анна Нетребко переживает невосполнимую утрату. Ее папа Юрий Николаевич скончался в возрасте 87 лет. Прима нашла в себе силы выйти на связь с поклонниками. Судя по ее словам, родитель долгое время болел. "Никогда нельзя быть готовым к потере близкого человека, даже если знаешь, что это все равно произойдет… А тем более, если это твой родной и любимый отец", - начла она свою исповедь в блоге.

После чего обратилась к умершему отцу: "Папа… спасибо тебе за все! Ты прожил прекрасную долгую и счастливую жизнь! Ты воспитал детей и внуков, которые тебя обожают, у тебя самые лучшие в мире друзья - многих из которых ты уже похоронил… Город Краснодар гордится многочисленными зданиями, построенными по твоим изысканиям! Ты - настоящий пример, каким должен быть русский человек. Я горжусь тобой. А еще ты «везунчик - всегда им был! Пусть так и будет! Спасибо за жизнь!".

Короткое сообщение об утрате опубликовала и ее сестра Наталья: "Спи спокойно, дорогой папочка! Светлая тебе память!".

Оперная прима прервала концерты и прилетела на похороны родителя в родной Краснодар. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Трогательные слова в адрес усопшего оставил супруг Нетребко. Он выразил слова скорби в связи с невосполнимой утратой. Юсиф Эйвазов был в теплых отношениях с тестем и признался, что называл его Юриком.

"Когда-то в 2005 году по независящим от меня обстоятельствам я не смог проводить в последний путь своего папу… Сегодня я смог это сделать, потому что для меня ты был вместо папы, и я очень сильно тебя любил. Очень больно терять любимых людей… Вдвойне больнее, когда эти близкие и родные любимы не только тобой, а очень многими людьми. Порядочный, честный, невероятно теплый Юрик. Так мы друг друга называли Юсик и Юрик", - написал артист.

Он не скрывает скорби: "Мне будет очень не хватать тебя. Нам всем тебя будет не хватать... Теперь ты ушел к своей супруге, о которой ты со слезами на глазах помнил все эти 19 лет без нее. Теперь вы снова вместе, нам очень больно, но мы знаем, что тебе хорошо. Покойся с миром".

Нетребко и ее сестра размести фотографию с похорон. Траурная церемония состоялась на Славянском кладбище. Мужчина упокоился рядом с женой, которой не стало в 2002 году.