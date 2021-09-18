В ЦИК заявили, что система электронного голосования успешно справляется с массовыми кибератаками

Несмотря на атаки, система дистанционного электронного голосования работает штатно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в России, а также сайт Центризбиркома столкнулись с массовыми кибератаками. Однако на их работу это никак не повлияло, рассказал замглавы ЦИК Николай Булаев.

"Атаки были, и они очень массовые. Они идут и на ПТК [программно-технический комплекс] ДЭГ, и на наш сайт. Но на сегодняшний день системы защиты успешно справляются с этими атаками", - цитирует Булаева ТАСС.

Отмечается, что, несмотря на возникшие сложности, система работает штатно. На сегодняшний момент сбоев в ее работе не фиксируется.

Как ранее писал сайт kp.ru, на ресурсы ЦИК совершены три хакерские атаки в первый день голосования на выборах в Госдуму. Об этом заявил на брифинге в субботу, 18 сентября 2021, глава Федерального центра информатизации при Центризбиркоме России Александр Сокольчук. По его словам, нападения через интернет были целенаправленными.