Талибы* лишили узбекский язык статуса официального

Официальных языков осталось всего два – пушту и дари Фото: REUTERS

Радикальное движение "Талибан"*, захватившее власть в Афганистане, издало временный закон об официальных языках и религии государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник у талибов*.

Закон с названием "Основы" предусматривает, что официальная религия Афганистана - суннитский ислам ханафитского мазхаба. Кроме того, в нем прописано, что официальных языков всего два – пушту и дари. Ранее такой же статус имел узбекский язык, на котором разговаривают многие жители северных провинций.

Также закон устанавливает новые органы власти: совет исламских юристов и высший совет, в который будут входить политические деятели, ученые и священнослужители из каждой провинции.

Как писал сайт kp.ru, вооруженные силы Соединенных Штатов покинули Афганистан, а официальный представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи заявил об окончании операции по эвакуации людей из Кабула.

После этого радикальное движение "Талибан"* захватило власть в стране, а представитель талибов* Забиулла Муджахид заявил, что Соединенные Штаты потерпели поражение в Афганистане. По словам боевика, после ухода Вашингтона из страны Афганистан обрел независимость.

*Запрещенная в России террористическая организация