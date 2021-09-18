Владельцы сети Walmart Уолтоны возглавили рейтинг богатейших семей мира

Первое место досталось семье Уолтон, которая владеет сетью магазинов Walmart Фото: REUTERS

Агентство Bloomberg составило рейтинг 25 самых богатых семей мира 2021 года на основе данных Bloomberg Billionaires Index. Россиян в их числе не оказалось.

Первое место досталось семье Уолтон, состояние которой превышает 238 миллиардов долларов. Семья владеет сетью магазинов Walmart.

Почти в 142 миллиарда долларов оценивается состояние наследников владельца компании Mars Фрэнка Марса. Это позволило семье занять вторую позицию.

На третьем месте - семья Кох. Чарльз и Дэвид Кохи, сыновья основателя корпорации Koch Industries Фреда Коха, владеют более 124 миллиардами долларов.

На четвертой позиции – семья основателя дома моды Hermеs, которая владеет чуть больше 111 миллиардами долларов.

ТОП-5 богатейших семей замыкает саудовская королевская семья Аль Сауд, состояние которой оценивается в 100 миллиардов долларов.

В рейтинг попали только те семьи, наследство которых передавалось от поколения к поколению. Кроме того, в список не вошли семьи, где состояние принадлежит только одному человеку.

Как ранее писал сайт kp.ru, супруги Татьяна и Владислав Бакальчук, которые являются соучредителями компании Wildberries, возглавили рейтинг самых успешных предпринимательских семей в России.